Us Affrico: Giovanissimi B di Matteo Bruno vincono il girone con record impeccabile

Calcio champagne all’Us Affrico. Con un curriculum da ‘Guinness dei primati’ i Giovanissimi B, allenati da Matteo Bruno, vincono il girone L della seconda fase del campionato. Questi i fantastici numeri: dieci vittorie, zero pareggi e zero sconfitte, con 48 gol fatti e porta inviolata. Incredibile, ma vero ed inoltre giocando e vincendo in trasferta con le altre squadre più accreditate. Un gruppo eccellente che abbina valore tecnico ad amicizia e spirito di gruppo, sotto la regia del giovane e bravo allenatore Matteo Bruno, insieme ai suoi collaboratori e ai dirigenti accompagnatori della squadra. Questo risultato conferma la forza della cantera bianco azzurra dell’Affrico che rivolge da sempre grande attenzione alla valorizzazione del settore giovanile. Nell’ultimo turno i Giovanissimi B dell’Affrico avevano vinto 1-0 sul campo della Rondinella con rete decisiva di Serna.

"Un campionato che ha visto la costante crescita dei ragazzi – afferma mister Matteo Bruno – in particolar modo nella seconda fase di stagione. Abbiamo raggiunto risultati di prestigio grazie all’impegno e alla qualità dei giocatori, con carattere e spirito di squadra, riuscendo a segnare tanti gol senza subirne alcuno. Questo ci riempie di orgoglio centrando gli obiettivi prefissati con determinazione e rispetto degli avversari. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro per ben figurare nei tornei estivi e programmare la prossima stagione. Ringrazio i ragazzi e le loro famiglie, insieme a tutto lo staff societario".

Affrico anno 2011, rosa giocatori: Elia Cecconi, Alessandro Concilio, Francesco Dei, Ilyasse El Khaddach, Niccolò Franchi, Giovanni Giorgini, Cosimo Giraldi, Alexander Ibra, Marco Larsen, Lorenzo Maruca, Leonardo Matteoli, Andrea Niccolai, Niccolò Notari, Edoardo Pini, Gabriele Polli, Michelangelo Ricci, Giovanni Scarselli, Giovanni Serna, Adam Ahmed Eltabei, Liev Biliavskyi, Flavio Antonio Voetesch. Allenatore Matteo Bruno, collaboratori Gabriele Trombetta e Andrea Sotgia. Capo sezione calcio Matteo Petrachi; direttore sportivo Simone Petrini; responsabile scouting Roberto Paoli. Presidente Us Affrico Valeria Pisacchi, direttore generale Luca Giotti.

Francesco Querusti