Uomo distrugge il pronto soccorso. Arrivano i carabinieri

BORGO SAN LORENZO

I pronto soccorso dei nostri ospedali sono ormai posti di frontiera, spesso anche presidiati da guardie. Per questo ha destato un certo timore in Mugello quanto accaduto nella tarda serata di lunedì nel reparto dedicato alle urgenze dell’ospedale di Borgo San Lorenzo. Una situazione di tensione per la quale si è dovuto ricorrere all’intervento dei Carabinieri, e che ha lasciato sconcertati pazienti e operatori, questi ultimi pur abituati a gestire anche situazioni difficili. Secondo quanto si apprende, intorno alle 22.30 una persona, un uomo, con evidenti problemi e fragilità comportamentali, mentre stava ricevendo assistenza sanitaria, ha avuto una crisi, accanendosi sugli arredi dell’ambulatorio e danneggiando alcune attrezzature. Non è chiaro, al momento, se il soggetto fosse arrivato in ambulanza, in maniera autonoma o accompagnato da qualcuno. Quello che pare certo, è che mentre i sanitari lo stavano visitando e gli stavano somministrando delle cure, ha perso il controllo, accanendosi su materiali e suppellettili che ha trovato a portata di mano, rovesciando sedie e attrezzature, creando un comprensibile scompiglio. I sanitari e la guardia giurata presente in pronto soccorso hanno provato a gestire la situazione, ma alla fine si è dovuti ricorrere all’intervento dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo, in breve arrivati sul posto dal vicino comando. Sono stati loro a riportare la calma nel reparto e a ricondurre alla ragione la persona che aveva creato scompiglio. Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, si trattava di una persona nota sia a loro sia ai sanitari per problematiche e fragilità abbastanza importanti. Per fortuna nel parapiglia nessuno è rimasto contuso o ferito, e il giorno dopo si sono contati solo alcuni danni.

Nicola Di Renzone