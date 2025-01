Uno scandalo al buio. Commedia in vernacolo: arrivano le repliche

Grande successo per lo spettacolo ‘Scandalo a i buio’. Dopo la prima, la sera del 31 dicembre al teatro del circolo Mcl Il Gorinello, la commedia in vernacolo fiorentino andrà in replica fino al 19 gennaio (il sabato alle 21, la domenica alle 16.45). A interpretarla sono gli attori della compagnia Histriones, che calca da decenni il palcoscenico del teatro del Gorinello. E non solo quello, considerate le numerose trasferte di successo. Non a caso stiamo parlando della ‘culla’ della commedia in vernacolo a San Piero a Ponti.

Nel 1973 era solo un capannone: l’idea di farlo evolvere con una compagnia stabile fu dell’allora parroco don Mario Gabbrielli (che proveniva da una famiglia di artisti). Di anni e spettacoli, da allora, ne sono passati fino a oggi e alle luci di quest’ultima commedia. A dirigerla è la regia di Annalisa Castellani, con le scenografie che portano la firma di Gabriele Pieralli.

P.F.N.