Università, sei borse di studio per giovani talenti dell’ingegneria

Firenze, 17 ottobre 2024 - Sei borse di studio per giovani talenti dell’ingegneria laureati all’Università degli Studi di Firenze come incentivo a proseguire gli studi e per aiutarli nell’avvio della professione. C’è tempo fino all’11 novembre per partecipare al Bando premio di laurea e borse di studio organizzato e sostenuto dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. Saranno assegnati tre premi di laurea specialistica/magistrale del valore di 2.000 € ciascuno e tre borse di studio per laureati triennali del valore di 1.000 € ciascuna. I vincitori potranno anche iscriversi gratuitamente all'Ordine per il 2025. I premi saranno suddivisi nei tre principali settori dell'ingegneria: Civile/Ambientale, Industriale, dell'Informazione. Saranno premiate le tesi di laurea discusse tra il 1 agosto 2023 e il 31 ottobre 2024 all’Università degli Studi di Firenze in cui sono trattate tematiche relative allo sviluppo scientifico e tecnologico nei settori del Pnrr, come digitalizzazione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, istruzione, inclusione e salute. Le domande possono essere presentate a partire dal 21 ottobre 2024 esclusivamente accedendo alla sezione dedicata del sito https://www.ordineingegneri.fi.it/ tramite SPID o C.I. elettronica Il bando del concorso può essere scaricato dal sito dell'Ordine Ingegneri di Firenze: https://www.ordineingegneri.fi.it/bando-premio-di-laurea-e-borse-di-studio-in-ingegneria-ordine-degli-ingegneri-della-provincia-di-firenze-dal-21-10-al-11-11-2024/ "Vogliamo dare un sostegno concreto ai giovani ingegneri che si stanno affacciando al mondo del lavoro – dice Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze –. Quest'anno abbiamo deciso di premiare chi si dedica a temi chiave come la transizione ecologica e la digitalizzazione, aspetti centrali per il futuro del nostro Paese. Il nostro obiettivo è incoraggiare i giovani a credere nelle proprie capacità e a contribuire attivamente al cambiamento, sia per loro stessi che per la collettività”.