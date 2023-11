L’Università di Firenze per la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

Firenze, 21 novembre 2023 - Incontri in presenza e online, azioni collettive, spettacoli, eventi, mostre e una campagna social. Sono più di 20 le iniziative proposte dall’Università di Firenze - con il coinvolgimento di 11 fra Dipartimenti e altre realtà Unifi - in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Avranno luogo anche nei giorni precedenti e successivi alla ricorrenza di sabato 25 novembre. Il programma completo è disponibile online su www.unifi.it. Dalla sera di venerdì 24 novembre e per tutto il giorno successivo l’edificio del rettorato dell’Ateneo fiorentino, in Piazza San Marco, si vestirà simbolicamente di rosso, colore che contrassegna la Giornata internazionale. Sabato 25 novembre la rettrice Alessandra Petrucci aprirà l’incontro “La forza delle scarpe rosse: simbolo di resistenza contro il femminicidio”.

Organizzato dalla Scuola di Tecnica Peritale “Intendere e Volere” (IV) e patrocinato dall’Ateneo fiorentino, si terrà alle ore 9.30 al Centro didattico Morgagni (viale Morgagni, 40) e vi parteciperanno anche la giornalista del Corriere della Sera Antonella Mollica, il magistrato della Procura di Firenze Ornella Galeotti, la direttrice generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi Daniela Matarrese e il direttore di “Intendere e Volere” Rolando Paterniti (locandina). La campagna social. l’Università di Firenze aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Posto occupato”. In questi giorni in alcune aule, nelle biblioteche e nel rettorato un posto - simbolicamente occupato da un poster di colore rosso e bianco – è stato riservato a una donna vittima di femminicidio che avrebbe potuto o voluto essere lì. Per contribuire ad alimentare l’iniziativa, Unifi ha lanciato sui canali social una call rivolta alla comunità universitaria: ciascuno è invitato a scattarsi una foto accanto a uno dei posti occupati e a pubblicarla sui propri profili social utilizzando gli hashtag #UnifiPostoOccupato #PostoOccupato e menzionando gli account dell’Ateneo che ne rilancerà una selezione fino al 25 novembre; tutte le immagini saranno poi condivise con i promotori della campagna.