All’Università? Io ci vado in bici: accordo tra Ateneo e Comune

Firenze, 24 gennaio 2025 - Al via “UniFi pedala”, l’iniziativa con cui l'Ateneo fiorentino aderisce al progetto di mobilità sostenibile "Pedala, Firenze ti premia", a cura del Comune di Firenze dall’estate scorsa. Obiettivi dell’iniziativa, rivolta a chi studia o lavora in Ateneo, sono la promozione di una mobilità alternativa alle auto e ai ciclomotori e il miglioramento della qualità dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Come funziona l'iniziativa

Sono a disposizione 500 kit che Unifi ha acquistato per distribuirli gratuitamente a coloro che utilizzeranno una bicicletta propria (normale o a pedalata assistita) per recarsi sul luogo di lavoro o di studio. Il kit, realizzato da Pin Bike, si applica alla bicicletta utilizzata per recarsi all'Università e, attraverso un dispositivo hardware bluetooth, certifica l’effettivo utilizzo del mezzo.

Ai chilometri percorsi nei tragitti casa-lavoro-studio corrisponderanno incentivi economici da parte del Comune di Firenze, distinti in due tipologie:

Chi abbandonerà un mezzo a motore per passare alla bici riceverà 20 centesimi di euro per km effettuato nel percorso di andata o ritorno dall’Università (e 5 centesimi di euro per ogni km su percorsi generici, svolti all’interno del Comune di Firenze).

Chi già utilizzava la bici “guadagnerà”, invece, 15 centesimi a km per il tragitto verso e da Unifi (e 5 centesimi di euro per i percorsi generici).

In ogni caso l’importo massimo rimborsabile sarà di 30 euro al mese.

Chi può partecipare

L’iniziativa è aperta a studenti, dottorandi, assegnisti, docenti e dipendenti dell’Università di Firenze. I partecipanti devono essere residenti o domiciliati nei comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa. La richiesta di partecipazione deve essere fatta tramite l’app Pin Bike. I kit da installare potranno essere ritirati nella sede indicata per mail (presso il Cubo in viale Pieraccini o presso il Campus di Novoli). Il progetto durerà fino al 2 giugno 2025 o fino ad esaurimento delle risorse destinate alle premialità.

“UniFi pedala” è cofinanziata nell’ambito di “Pedala, Firenze ti premia”, uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell’ambito del progetto “Firenze per il clima”, all’interno dell’Accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria stipulato tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente e approvato dal Comune di Firenze.

Valenza e prospettive future

“Con questa iniziativa, che ha alte probabilità di essere prorogata – ha affermato il prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Marco Pierini –, si evidenzia nuovamente come le politiche dell'Università di Firenze in materia di mobilità sostenibile siano orientate non solo a sensibilizzare la comunità universitaria, ma anche a indirizzare e a promuovere modelli di comportamento virtuosi”.

“Siamo molto contenti e ringraziamo l'Università per aver deciso di investire ed entrare nel progetto ‘Pedala, Firenze ti Premia’ del Comune, mostrando la volontà di giocare da protagonista le sfide per la mobilità cittadina. Gli studenti e i lavoratori potranno accedere così al sistema degli incentivi e pedalare per una città più sostenibile, assieme agli oltre 2.300 cittadini che hanno aderito al progetto.

L’iniziativa ha avuto un grande successo come testimoniano i numeri – ha dichiarato l’assessore del Comune di Firenze alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio –: le persone che utilizzano il kit e che hanno ricevuto rimborsi per oltre 155.000 euro. Il dato dei km percorsi è davvero straordinario, più di 1.380.000, come pure importante il taglio delle emissioni di C02 di oltre 210.000 kg. Si tratta di una idea davvero all’avanguardia, pensata insieme ai cittadini nell’ambito del progetto ‘Firenze per il clima” e che per questa sua valenza innovativa, lo scorso novembre ha ricevuto il premio speciale Mobilità nell’ambito del festival Future4Cities di Will.

Quindi abbiamo accolto con favore la disponibilità dell’Università di Firenze di entrare a far parte di questo progetto e stiamo lavorando per estenderlo anche a realtà private con l’obiettivo di promuovere sempre di più l’utilizzo della bicicletta”.

Tutte le info relative a “UniFi pedala” sono su www.ateneosostenibile.unifi.it.

Maurizio Costanzo