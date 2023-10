Uniti in cammino verso il Giubileo

Prendendo come punto di partenza la seconda fase del Cammino sinodale, quella del discernimento, la diocesi di Firenze apre dopodomani l’anno pastorale 2023-2024. Come i discepoli di Emmaus, modello del Cammino Sinodale, tutti i membri della chiesa fiorentina, laici e consacrati, sono pellegrini che camminano insieme con lo sguardo rivolto al Giubileo del 2025, per incontrare Cristo “nostra speranza”. La giornata è stata pensata avendo come sfondo dell’anno pastorale questi due eventi: il Cammino sinodale e il Giubileo.

Sono quattro punti di partenza, o cantieri, scelti come punti di ritrovo domenica alle 15,15, per poi confluire in Cattedrale. Nel seminario diocesano ci si incontrerà come pellegrini di speranza attraverso le testimonianze dalla Gmg di Lisbona, un’esperienza che i giovani, anche delle parrocchie fiorentine, che sono il futuro della chiesa e del mondo hanno vissuto con grande speranza. Nella basilica di Santa Maria Novella si ritroveranno i pellegrini di speranza attraverso l’arte; un’esperienza di catechesi seguita da gruppi di lavoro anche in questo caso in stile sinodale. A Santa Maria Maddalena de’ Pazzi ci saranno i pellegrini di speranza attraverso la fraternità dei popoli, che saranno accolti dalle comunità etniche che da anni arricchiscono il panorama della nostra diocesi, come si evince dalla mostra “Cattolicesimo patrimonio migrante” che vi sarà esposta. A Ognissanti il ritrovo sarà per i pellegrini di speranza attraverso il servizio. Una breve riflessione biblica sul “servire nella chiesa” introduce i lavori di gruppo ancora una volta con lo stile sinodale che si sta imparando a conoscere nelle varie sedi del Cammino. Al termine degli incontri, da questi quattro luoghi ci si muoverà verso la cattedrale dove alle 18 il cardinale Betori presiederà la Messa di apertura dell’Anno pastorale con il Mandato agli animatori pastorali. Per motivi organizzativi è consigliato di iscriversi tramite il link sul sito www.diocesifirenze.it segnalando da quale dei quattro luoghi si vorrà partire per partecipare alle varie iniziative della giornata.