Unione Firenze, stop a L’Aquila

Dopo sei vittorie, nella settima giornata di serie A è arrivato il primo stop per l’Unione Rugby Firenze. A L’Aquila i gigliati di Luigi Ferraro e Daniel Lo Valvo hanno incassato la prima sconfitta (30-24, primo tempo 13-10) della stagione contro una solida padrona di casa. Il campo pesante ha rallentato il ritmo del gioco e la fisicità dei locali nelle fasi statiche della gara ha condizionato gran parte della prestazione dei gigliati che sono riusciti a concludere in meta solo con Menon. La reazione fiorentina c’è stata nell’ultimo quarto quando sono riusciti a risalire dal 25-10 grazie alle mete di Nicola Biagini e Pietramala, quest’ultimo autore anche di 9 punti al piede, e riportarsi sul 25 a 24. Una meta di Mastrantonio ha chiuso però la partita in favore degli aquilani malgrado i tentativi del Firenze nei minuti finali di riportarsi in vantaggio. L’URF porta comunque a casa un punto di bonus.

Al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia vince anche la serie C nel derby toscano contro il Livorno Rugby (33-12, primo tempo 14-7) grazie a una prestazione solida e convincente. La squadra biancorossoviola conquista così il primo posto nel girone ranking. Guidati dal capitano Ardori, autore di una meta, e dal player of the match Guidarelli, i fiorentini hanno dominato sia in mischia che nel gioco aperto. A punti anche Toni con due mete, con una Venturi e Bernacchioni, autore anche di 6 punti su trasformazione. Successo pure per l’Under 18 nazionale, a segno col Primavera Rugby (57-18); sconfitte invece sia la B che l’under 18 interregionale. La prima ha perso dal Rugby Alto Lazio (5-48, primo tempo 5-22), la giovanile dal Bellaria Cappuccini per 24-22.

f.m.