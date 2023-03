UniFi, indette le elezioni delle rappresentanze studentesche

Il Polo di Novoli

Firenze, 9 marzo 2023 - Sono state indette le elezioni delle rappresentanze studentesche dell’Ateneo di Firenze. Si svolgeranno il 3 e il 4 maggio prossimi. Gli studenti voteranno i loro rappresentanti dei vari organi UniFi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consigli di Dipartimento, Comitato per lo sport e Presidio di Qualità.

Le studentesse e gli studenti voteranno anche per eleggere le rappresentanze nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione.Le elezioni si svolgeranno, come da alcuni anni a questa parte, in modalità telematica a distanza, tramite la piattaforma Eligo.

5 rappresentanti per il Senato Accademico

2 rappresentanti per il Consiglio di Amministrazione

2 rappresentanti per il Nucleo di Valutazione

2 rappresentanti per il Comitato per lo sport

2 rappresentanti per il Presidio di Qualità

Rappresentanze nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione

Rappresentanze nei Consigli di Dipartimento, provenienti dai Consigli di Corso.

Chi può votare e chi può essere votato

Hanno diritto di voto le studentesse e gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti per l’anno accademico 2022-2023 all'Università di Firenze.

Per i Consigli di Scuola, di Corso di studio e delle Scuole di Specializzazione hanno diritto al voto le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio coordinati da ciascuna Scuola o Consiglio di Corso di studio.

Elettorato passivo

Sono eleggibili le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale, ai Corsi di specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca alla data di scadenza di presentazione delle liste delle candidate e dei candidati. Alle studentesse e agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta solo l’elettorato attivo.

Per i consigli di Corso di studio sono eleggibili le studentesse e gli studenti regolarmente iscritte/e ai relativi Corsi di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Presentazione di liste e candidature

Ciascun elettore può presentare una lista mediante piattaforma Eligo, accedendo al servizio ‘Presentazione Liste e Candidati’ tramite le credenziali uniche di Ateneo. L'elettore può presentare liste per gli organi per i quali ha elettorato attivo. Entro il giorno successivo alla presentazione, l'Ufficio Elettorale provvede all'approvazione o meno della lista.

Candidature

Dopo l’approvazione dell’Ufficio Elettorale, per la lista può essere proposta nel sistema una serie di candidati.

L’accettazione della singola candidatura avviene, ciascuno per proprio conto, sulla piattaforma.

Dopo controlli di regolarità formale, ciascuna lista deve essere sottoscritta almeno dal numero minimo di elettori previsto, pena l’esclusione dall’elezione.

Le sottoscrizioni avvengono da parte degli interessati accedendo sempre ad Eligo.

Fino al 28 marzo si possono presentare liste e candidature.