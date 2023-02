Nuovo anno accademico, la rettrice: “In prima linea nel trattenere a Firenze i nostri laureati”

La rettrice Alessandra Petrucci (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

Firenze, 16 febbraio 2023 - L’Ateneo di Firenze inaugura l’anno accademico e festeggia un aumento del 3% degli iscritti. Durante la cerimonia, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, la rettrice Alessandra Petrucci ha parlato di come ridurre la ‘dispersione studentesca’, di come ampliare l’accesso all’Università e di come migliorare la formazione proposta. Tra i temi affrontati, anche quello - centrale, - di come offrire adeguata accoglienza a chi viene da altre sedi e dall'estero. "L'Ateneo ha ben presente questo tema, che impone una sinergia strettissima con gli interlocutori sul territorio, nella prospettiva di trasformare le presenze provvisorie, legate agli anni di studio, in scelte permanenti, al fine di creare le opportunità per trattenere quelli che saranno i nuovi professionisti e, forse, i nuovi cittadini di Firenze”, ha detto la rettrice, sottolineando l’impegno di UniFi affinché anche chi si trova in condizioni di fragilità possa vivere pienamente l'esperienza universitaria. Quella dell’ateneo fiorentino è un'offerta formativa molto ricca (oltre 140 corsi di studio). E la crescita di immatricolazioni, pari dicevamo al 3% rispetto allo scorso anno, è un piccolo ma importante segnale, incoraggiante in un periodo di crisi demografica. E poi, ha evidenziato Petrucci, UniFi gode di una valutazione positiva della...