A Unicoop Firenze il premio per il riciclo bottiglie con gli ecocompattatori

Firenze, 10 novembre 2023 - 'Premio speciale il riciclo non va in vacanza' a Unicoop Firenze per il numero di bottiglie raccolte nei tre mesi estivi del 2023 nei cinque ecocompattatori di Empoli (584 mila bottiglie), Poggibonsi (532 mila), San Miniato (438 mila), Cascina (423 mila) e Sesto Fiorentino (382 mila). La consegna del premio, assegnato dal consorzio Coripet, è avvenuta nell'ambito del convegno 'Futuro sostenibile - buone pratiche per salvare il nostro Pianeta', che si è svolto oggi nel capoluogo toscano.

In particolare, le quantità raggiunte dai cinque ecocompattatori occupano le prime cinque posizioni della classifica nazionale che prende in considerazione gli 850 ecocompattatori che Coripet ha al suo attivo in tutta Italia. Dal 2021 ad oggi Unicoop Firenze ha installato, in collaborazione con Coripet e le amministrazioni locali, 16 ecocompattatori nei parcheggi dei Coop.fi. La media giornaliera di bottiglie consegnate nel 2022 si attesta a 4.500 bottiglie per compattatore, con picchi di raccolta fino a 7.000 al giorno.

Gli ecocompattatori, è stato ricordato durante il convegno, sono macchinari dove i cittadini possono consegnare le bottiglie in Pet che hanno contenuto liquidi alimentari. Il ciclo virtuoso inizia da qui, con il conferimento delle bottiglie nel compattatore, dove vengono ridotte in cubetti di plastica, e continua poi in un impianto di lavorazione dove questo materiale viene interamente riciclato.