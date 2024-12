Undicenne in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Lamezia a Firenze dall’Aeronautica Militare

Firenze, 3 dicembre 2024 – Un ragazzo di 11 anni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato oggi d'urgenza da Lamezia Terme a Firenze con un Falcon900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. Il giovane - rende noto l'Aeronautica Militare -, necessitava di essere trasferito d'urgenza dal presidio ospedaliero di Lamezia Terme all'Azienda ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze. Nello specifico, il ragazzo ha viaggiato all'interno del velivolo, monitorato ed assistito da un'equipe medica e dai familiari. Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino atterrando a Lamezia dove il giovane è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Dopo l'atterraggio presso l'Aeroporto di Firenze, avvenuto dopo le 17, l'ambulanza si è diretta all'Ospedale Meyer per il successivo ricovero.