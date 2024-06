Un’altra caccia al ladro . L’incubo delle villette

Caccia all’uomo l’altra notte alle Caldine. Un ladro, armato di coltello, ha tentato di aggredire un gruppo di ragazzi che lo aveva intercettato mentre si allontanava da un giardinetto condominiale dove si era nascosto, probabilmente per fare da palo ad un complice che poco prima era stato messo in fuga da un passante. È accaduto in via S’Andrea a Sveglia, alle Mammole, dove nell’ultimo mese le villette a schiera della lottizzazione al di là del torrente Mugnone, rispetto al paese di Caldine vecchie, sono tornate loro malgrado oggetto di un nuovo ciclo di episodi di furti, fra tentati e andati a buon fine. Tutto ha inizio alle 21.45 di mercoledì quando un abitante che stava portando fuori il cane ha visto un individuo nascosto dietro un cespuglio.

L’uomo ha quindi atteso il passaggio in macchina di un conoscente per segnalare la presenza del maleintenzionato che, appena si è reso conto di essere stato scoperto, è scappato verso i campi adiacenti il cimitero. Lì ha fatto perdere le sue tracce fra l’erba alta prima che l’automobilista, che lo rincorreva, riuscisse a raggiungerlo. Di lui resta comunque una descrizione: un individuo tarchiato, capelli mori, con pantaloni e felpa scuri.

Intanto alcuni ragazzi, allertati dalla grida, erano scesi in strada dove si sono visti venire incontro dagli stessi cespugli, un secondo ladro che, prima di fuggire, avrebbe tentato di aggredire uno di loro, pare armato di coltello. Fortunatamente senza esito, per poi scappare in altra direzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Firenze, tuttavia la ricerca dei fuggitivi non ha dato alcun esito.

La ricerca dell’uomo non si è fermata quando la presenza di un individuo sospetto è stata nuovamente segnalata, prima nei giardinetti di Mimmole e poi alla Querciola, alle 23 un automobilista ha infatti notato un uomo, con volto travisato, allontanarsi fra i campi.Il rocambolesco inseguimento e la fuga dei ladri ha riacceso la preoccupazione dei residenti che, nella speranza di attirare l’attenzione delle autorità ed ottenere l’incremento della presenza delle forze dell’ordine, nei prossimi giorni organizzeranno una manifestazione in piazza dei Mezzadri.