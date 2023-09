Una tavolata da record a Barberino Tavarnelle: 70 metri di tradizione toscana

Oltre 360 persone hanno preso parte alla tavolata nel centro storico di Barberino, "Da porta a porta". C’erano i residenti e tanti turisti, ma anche la Bandaccia di Marcialla e i piatti della tradizione cucinati dalla squadra dei cinghialai di Barberino. L’iniziativa, organizzata il 26 agosto, in occasione della ricorrenza legata a San Bartolomeo che, come tradizione vuole, anche quest’anno si è svolta da Porta Fiorentina a Porta Senese. La tavola lunga oltre 70 metri ha attraversatro la via centrale, Francesco da Barberino e sono stati serviti piatti come le pappardelle sul cinghiale, il cinghiale in umido con contorno di piselli e il tradizionale arrosto girato a base di pollo e maiale con contorno di insalata. La cena è stata allietata dalle note della folcloristica Bandaccia di Marcialla con il corteo di musicisti, provvisti di strumenti di fortuna, che hanno arricchito di suoni e colori la festa con i loro tradizionali canti, stornelli e rime toscane.