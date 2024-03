Una targa per Paolo Casini nel nuovo campo sussidiario del Pazzagli

Bagno a Ripoli (Firenze), 27 marzo - Fischio d’inizio per il nuovo campo sussidiario dell’impianto sportivo comunale “Pazzagli” di via di Belmonte a Ponte a Niccheri. Sarà inaugurato ufficiale domani alle 16,30 con una dedica speciale: verrà collocata una targa in ricordo di Paolo Casini, presidente del Grassina Calcio, recentemente scomparso. La sua scomparsa ha colpito tutta Bagno a Ripoli per la quale il "presidentissimo" era una figura di rilievo e un punto di riferimento. Dopo il suo funerale, gli è stato reso omaggio sul campo da calcio gremito di tifosi, cittadini e amici e colorato di rosso-verde, i colori della sua squadra. All'inaugurazione di domani del nuovo campo sussidiario di via Belmonte, saranno presenti il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, l’assessore allo sport Enrico Minelli e l'ex ministro dello sport Luca Lotti. Accanto ai tecnici del Comune e al direttore dei lavori Roberto Fanfani, la ditta che ha eseguito l’intervento, la Icetsport Srl, i rappresentanti del Coni e di Sport e Salute. A tenere a battesimo il campo, i ragazzi dell'Asd Giovani Grassina-Belmonte con i referenti della società, e i giocatori e la società del Grassina Calcio.