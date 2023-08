Una serata di pace tra Mediterraneo e Firenze, Ziad Trabelsi e Gabriele Coen

Due esponenti di punta di culture – non solo musicali – fondanti del Mediterraneo, che si incontrano per un concerto nel segno della pace tra i popoli. Saranno Ziad Trabelsi, suonatore tunisino di ud, strumento arabo della famiglia dei liuti a manico corto, e Gabriele Coen al clarinetto e al sax, i protagonisti del concerto di stasera (19,30) alla sinagoga di via Farini. L’evento è ideato in collaborazione con Balagan Café nell’ambito di Mixité, suoni e voci di culti e culture a Firenze, la rassegna estiva che esplora le connessioni tra musiche, luoghi e popoli a cura di Toscana Produzione Musica (TPM), centro di produzione musicale con lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Maurizio Busìa e Francesco Mariotti.