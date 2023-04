Una raffica di truffe porta a porta Offrono abbonamenti al teatro chiuso

di Manuela Plastina

I truffatori ora puntano sulla cultura e la voglia di andare a teatro a godere della magia del palcoscenico. In questi giorni alcuni cittadini hanno segnalato la ‘visita’ a casa di persone che sfruttano il nome dello storico teatro Garibaldi e della sua programmazione. La tecnica è uguale a tante altre di truffaldina vendita porta a porta, ma stavolta è più raffinata: punta a vendere abbonamenti per la stagione teatrale del comunale. Falsi rappresentanti, hanno suonato in particolare a citofoni e campanelli degli appartamenti di via della Resistenza a Figline. "Sono del teatro Garibaldi, le può interessare l’acquisto di un abbonamento a prezzi vantaggiosi e in via privilegiata?" è quanto all’incirca i cittadini si sono sentiti chiedere a chi ha bussato alla loro porta.

Il nome del Garibaldi, si sa, attira essendo un’istituzione storica che propone ogni anno un’intensa stagione di prosa e anche concertistica. Ma chi conosce davvero questa realtà, sa che la vendita di biglietti è garantita dalle biglietterie fisiche e virtuali del circuito degli spettacoli. E ha segnalato la ‘visita’. Dall’amministrazione, mettono in guardia: "Si stanno presentando alle porte dei cittadini come agenti di vendita per abbonamenti al Garibaldi– ricordano dal Comune -, ma è una truffa: il nostro storico teatro non effettua la vendita di casa in casa". Invita tutti a non aprire la porta e a non acquistare nulla.

La stagione teatrale, tra l’altro, è alle battute finali e ancora non è stata aperta la campagna abbonamenti per la prossima edizione: sarà tra ottobre e novembre, all’indomani della presentazione ufficiale dei programmi della prosa e dei concerti. Sia per questi ultimi spettacoli che per la prossima stagione, i biglietti e i futuri abbonamenti passano dalla biglietteria dello stesso teatro o dai punti vendita ufficiali Boxoffice Toscana e Unicoop Firenze e online su Ticketone.it. Non esistono altri canali di vendita autorizzati. Chiunque dovesse essere contattato da persone che tentano di entrare in casa o di vendere qualcosa porta a porta a nome del teatro, è invitato a contattare la polizia municipale, i carabinieri o a mandare una segnalazione a [email protected]