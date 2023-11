Una palestra in via del Mezzetta. Con un’area verde e 200 posti senza barriere architettoniche

Prende vita una nuova palestra da duecento posti per la pallacanestro e la pallavolo, dotata di un’area verde di circa 4.500 metri quadrati. La struttura, realizzata secondo i principi della bioedilizia in via del Mezzetta, attualmente è alle fondamenta anche se per i tecnici dovrebbe essere pronta già all’inizio del prossimo anno scolastico. Si tratta di un investimento da 3 milioni del Comune, che, per l’operazione, ha beneficiato anche del sostegno della Regione Toscane da cui sono arrivati 400mila euro grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione. L’area dove sorgerà la nuova palestra polifunzionale da 1.400 metri quadrati è di proprietà della Città metropolitana e fa parte del polo scolastico Peano-Gramsci-Saffi. La struttura, quindi, è pensata per i ragazzi delle superiori (al mattino), ma anche per i campionati agonistici di pallacanestro e pallavolo. Proprio in questo senso, visto che le spese sono sostenute dal Comune, la Città metropolitana e Palazzo Vecchio formalizzano un accordo in cui è previsto per l’amministrazione l’utilizzo gratuito del bene per un periodo di anni commisurato all’entità dell’investimento.

"La palestra migliorerà e potenzierà tutto il sistema di impianti sportivi nel quartiere di Campo di Marte, peraltro qui molto sviluppato", osserva il sindaco Dario Nardella dopo aver posato la prima pietra. "Se Firenze è ai primi posti in Italia per indice di sportività è perchè l’amministrazione comunale investe tantissimo sugli impianti per le diverse discipline. Continueremo a farlo perchè investire sullo sport significa investire sulla sanità. Un euro impiegato nello sport fa risparmiare tre euro sulla sanità, perchè tiene le persone in salute". Come Regione, aggiunge il governatore Eugenio Giani, "abbiamo contribuito con circa 400mila euro a un intervento del Comune qualificante per la promozione dello sport nel rapporto con la scuola". L’operazione, inoltre, prevede un importante spazio per i disabili e l’attenzione alle nuove tecnologie costruttive, come la bioedilizia e all’efficienza energetica". In pochi anni, conclude l’assessore allo Sport, Cosimo Guccione, "abbiamo sostenuto una mole importante di interventi nell’impiantistica sportiva. La nuova palestra di via del Mezzetta sarà un punto di riferimento per tutto il quartiere. È un impianto che abbassa i costi, perché studiato con dei sistemi a risparmio energetico, una struttura che va a cercare di favorire i giovani, gli studenti e chi vorrà intraprendere delle attività. Sarà a disposizione della popolazione per le esigenze sportive e di tempo libero".