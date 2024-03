Una nuova hub nel vecchio Conventino. Obiettivo: rilanciare l’artigianato artistico

In San Frediano nasce l’hub al Vecchio Conventino che vuole valorizzare l’artigianato artistico. Sarà un bando pubblico a scegliere i progetti migliori: è quanto prevede l’accordo tra Comune di Firenze e Regione Toscana che individua il complesso come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore. L’obiettivo, si legge in una nota, è la realizzazione di un progetto congiunto volto alla promozione, alla tutela, alla valorizzazione, all’innovazione e all’internazionalizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano. In più si intendono favorire contaminazioni tra artigianato, arte, cultura e turismo e promuovere iniziative ed eventi di interesse pubblico al fine di divulgare la cultura e la passione artigiana ad un target sempre più ampio e distribuito sul territorio regionale.

La Regione metterà a disposizione un contributo complessivo di oltre 950mila euro, a copertura dell’85% delle spese sostenute per il progetto, articolato per annualità e fino al 2026. Il Comune di Firenze contestualmente concederà al beneficiario, a titolo gratuito, gli spazi presso il Vecchio Conventino (che si trova in via Giano della Bella) e dei due appartamenti ad uso foresteria con accesso da via Villani, a partire dal 5 maggio prossimo. Le domande al bando potranno arrivare fino alle ore 12 del 18 aprile.

"Si tratta di un’azione importante a sostegno di tutto il comparto dell’artigianato artistico e tradizionale toscano, un’azione condivisa e promossa dal Comune e dalla Regione proprio per massimizzare la ricaduta sul territorio regionale, contribuire a creare un effetto leva e valorizzare le eccellenze dell’artigianato": spiega l’assessore al commercio di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini (nella foto).

"L’idea di realizzare un hub dell’artigianato artistico al Conventino per sostenere iniziative di promozione e di sviluppo del settore - afferma l’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras - è un passo decisivo per consolidare, anche in futuro, il valore di queste produzioni di altissimo pregio su cui la Toscana si è sempre distinta a livello nazionale come Regione guida".