Una notte sul palco con Pasolini

"Pasolini uno e trino", secondo la definizione data da Giorgio Caproni in una poesia dedicata proprio a Pasolini, ovvero tutte le possibili declinazioni di un artista multiforme che, con le sue opere, rappresenta una pietra miliare del Novecento. Il Teatro Manzoni di Calenzano partecipa agli eventi della Festa della Toscana 2023, questa sera alle 21,15, con uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini scritto da Lorenzo degl’Innocenti e interpretato dall’autore con Roberto Salemi e Luisa Cattaneo.

L’evento, una produzione Macchina del Suono, come tutti quelli legati alla Festa della Toscana, è ad ingresso libero (ma si consiglia la prenotazione per assicurarsi il posto in teatro). In "Pasolini Uno e Trino" il poeta racconta sé stesso in prima persona, attraverso le parole, il cinema, i romanzi, sempre pronto a ingaggiare aspri dibattiti, mettendo in evidenza le contraddizioni proprie e della società. E questi diversi mondi, che si scontrano e respingono, trovano l’equilibrio perfetto solo grazie alla poesia "che regola le leggi del suo personale universo, dove essere uomini vuol dire accettare di vivere uno straziante dolore, ma anche avere la possibilità di contemplare la straziante, meravigliosa bellezza del creato". All’interno del lavoro in scena al Manzoni il protagonista sarà raccontato, a più voci, dalla voce unica dello stesso Pasolini attraverso interviste, aneddoti, poesie, appunti nascosti e lettere. Per prenotare: [email protected] S. N.