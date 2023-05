Una notte in bianco e la ’cine-maratona’ dedicata agli anni Ottanta

Una ‘notte in bianco’, anzi una "Notte bianca" quella che si snoderà che da oggi alle 17 a domani alle 13, per venti ore filate, invita tutti alla biblioteca Ragionieri a Doccia, nell’ambito della kermesse "Maggio di libri". Oltre trenta le iniziative dedicate a un pubblico di tutte le età, a partire dai bambini anche piccoli, da vivere dal tramonto a mattina inoltrata, rigorosamente a ingresso libero. Sul palco si alterneranno fra l’altro, con reading teatrali, attori come Simona Arrighi, Alessandro Calonaci, Monica Bauco e Marco Bartolini e "Schegge di teatro" saranno assicurate anche con i personaggi di Molière e Shakespeare, interpretati dagli allievi di associazione Zera e Laboratorio Nove. La biblioteca si trasformerà poi in milonga per audaci passi di tango, in osservatorio astronomico e in sala cinematografica. A mezzanotte in punto partirà la cine-maratona dedicata ai film fantasy anni ’80 mentre per i fan del cinema d’essai ci sarà la rassegna di corti di "Short_Net_Italia": per tutti, sempre allo scoccare della mezzanotte, l’immancabile spaghettata. E ancora, il torneo di ping pong notturno e la lezione di yoga al mattino. Record di iscrizioni poi (con pochi posti ancora a disposizione) hanno registrato i laboratori per bambini e le iniziative legate ai giochi. Programma completo su www.bibliosesto.it. In occasione della manifestazione oggi i normali servizi della biblioteca (prestito, restituzione, consultazione del materiale) saranno sospesi. La struttura, inoltre, oggi aprirà i battenti alle 17 anziché alle 9.

S.N.