’Una notte a Broadway’. Lo spettacolo dei sogni è ispirato ai grandi musical

La musica che scalda, direttamente da Broadway, si diffonde a Firenze e alla sua provincia, fino ad arrivare domenica pomeriggio (alle 16,30) nella sala del Teatro cinema Italia di Pontassieve. A fare da padrone ecco le note di Bernstein, la storia d’amore tra Tony e Maria nell’Upper West Side di New York, nello scontro tra i Jets e gli Shark, quelle bande di adolescenti che oggi chiameremmo baby gang. Un appuntamento che l’Orchestra da camera fiorentina porta nel suo spettacolo ‘Una notte a Broadway’ per un omaggio ai grandi musical della storia. Non mancano, infatti, le musiche di Andrew Lloyd Webber con il suo ‘Fantasma dell’Opera’, oppure le danzanti sinfonie di ‘Mamma Mia’ ad opera degli Abba. Ed ancora i brillanti cori di Grease composti da Jim Jacobs e Warren Casey nel ricordo del film che ha emozionato generazioni e generazioni tra Danny e Sandy, interpretati da John Travolta e Olivia Newton-John.

Non può assolutamente mancare nemmeno ‘Tutti insieme appassionatamente’ di Rodgers & Hammerstein di cui tutti si ricordano le note di ‘My favourite things’. Ma il viaggio non si conclude qui. Tra i grandi successi non possiamo dimenticare le ultime opere di Justin Hurwitz, come ‘La La Land’, ambientato a Los Angeles e diretto da Damien Chazelle con Ryan Gosling e Emma Stone, oltre alle musiche di ‘The Greatest Showman’. Un ritorno al passato, nell’Ottocento di Hugo, con ‘Les Misérables’ composto da Claude-Michel Schönberg. E infine, un grande passaggio nel fantastico con un successo tutto legato al mondo di Oz attraverso ‘Wicked’, il cui adattamento cinematografico è rimasto in testa alle programmazioni negli scorsi mesi. Le musiche qui sono del compositore Stephen Schwartz.

Per finire in bellezza, le fiabe dei film Disney con i grandi compositori, da Hans Zimmer ai Fratelli Sherman, solo per citarne alcuni, che faranno rivivere la savana del ‘Re Leone’, gli ombrelli volanti di ‘Mary Poppins’, l’ala ovest de ‘La Bella e la Bestia’, i tappeti volanti di ‘Aladdin’ e la debolezza e magnificenza di Elsa in ‘Frozen’. Un concerto divertente e emozionante, diretto dal maestro Giuseppe Lanzetta, con le musiche arrangiate da Neri Nencini. I biglietti (al costo di 15 euro) si possono acquistare nei punti vendita Box Office, sul sito ticketone.it e sul sito orchestradacamerafiorentina.it. Lorenzo Ottanelli