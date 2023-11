Anche a Scandicci il comune ha organizzato una manifestazione per ricordare Giulia Cecchettin, e dire no a ogni forma di violenza. Sarà un ‘momento di rumore’ per Giulia. "Siamo tutte Giulia" si terrà stasera alle 18 in piazza Matteotti.

"La manifestazione – dicono l’assessore alla cultura, Claudia Sereni e la collega alle pari opportunità, Diye Ndiaye – nasce dall’esigenza condivisa da tante cittadine e cittadini, associazioni locali, scuole insieme al Comune di scendere in piazza per dire basta al femminicidio e chiedere efficaci mezzi di contrasto contro un crimine che tocca i numeri di una vera emergenza nazionale".

L’invito per chi vuole partecipare è quello di portare con sé qualsiasi oggetto che faccia rumore: tamburi, fischietti, ma anche pentole e coperchi. Parteciperanno alla manifestazione anche Daniela Morozzi, Chiara Riondino e Anna Meacci.

Sabato alle 15 invece ritrovo presso la Panchina Rossa in piazza Togliatti intitolata a Dao detta Stella, simbolo dell’impegno contro la violenza verso le donne.

Alle 16 Al Castello dell’Acciaiolo le celebrazioni per la giornata contro la violenza sulle donne con i saluti istituzionali del sindaco Fallani, della Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri, dell’assessora alle Pari opportunità Diye Ndiaye, della presidente della Commissione Pari Opportunità Ilaria Capano; a seguire gli interventi di Valeria Dubini, referente Codice Rosa della Asl Toscana centro, di Ilaria Bagnoli di Artemisia, di Stella Cutini del Cam.