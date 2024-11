’Una goccia per Gaza’. Riflessioni e dialogo

Un momento di incontro, scambio e approfondimento sul Medioriente per una cultura che metta al centro la pace. Si chiama ’Una goccia per Gaza. Il Diwan’ il ciclo di appuntamenti proposto da InStabile-Culture in Movimento che trae ispirazione dal Diwan: nei paesi del medioriente uno spazio pubblico e aperto dedicato alla riflessione, al dialogo e allo stare insieme. L’evento, che si ripeterà ogni due settimane, è programmato per oggi. L’iniziativa è ad offerta libera e il ricavato di questo primo appuntamento sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Gazafuorifuoco Palestina, a sostegno delle famiglie dei fotografi e giornalisti rimasti uccisi a Gaza. Alle 17,30 la proiezione di ’Erasmus in Gaza’ di Chiara Avesani e Matteo Delbò; a seguire il talk ’Il mercato della parola’. In programma anche un’anticipazione della mostra fotografica ’Qui resteremo’ a cura dell’Associazione Gazafuorifuoco Palestina con foto scattate a Gaza da fotografi palestinesi, alcuni dei quali rimasti uccisi.