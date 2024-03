Una giornata fiorentina per la 29enne Giuditta Galardi. E’ il centroboa del Setterosa

Visita fiorentina, domattina, per Giuditta Galardi (nella foto), centroboa del Setterosa, la nazionale italiana di pallanuoto che ha conquistato il pass olimpico per Parigi 2024. Giuditta, 29 anni, col suo sponsor tecnico Number Twelve (che fa capo a un imprenditore di Campi Bisenzio), sarà ospite del negozio Chic ‘N’ Freak di via dell’Olivuzzo. Tra il 2022 e il 2023 ha fatto parte della squadra che ha vinto la medaglia di bronzo sia agli Europei di Spalato,sia ai mondiali di Fukuoka. Sarà l’occasione per conoscere da vicino la nostra atleta in previsione delle prossime olimpiadi.