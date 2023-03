Una domenica di festa all’outlet di Barberino

Una data da segnare sul calendario quella di domani con l’appuntamento del Fashion Festival al Barberino Designer Outlet. Un happening speciale pensato per intrattenere tutti i visitatori, dai più grandi ai più piccini. Una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping, con una serie di attività coinvolgenti e offerte strepitose. L’atmosfera di festa si propagherà all’interno dell’Outlet con iniziative stimolanti e totalmente gratuite. Dalle maxi bolle di sapone al trucca bimbi, dai food truck con caramelle, pop corn, lollipop e zucchero filato alla distribuzione di gadget dedicati, dagli spettacoli artistici alle performance musicali live, per concludere in bellezza con gli aperitivi a ritmo di dj set, il tempo verrà scandito da un ricco palinsesto. Le vie dell’Outlet saranno popolate da animatori, artisti di strada, musicisti, ballerini e hostess, ma non solo, anche da unicorni e dinosauri, pronti a sorprendere e a strappare un sorriso ai bambini di tutte le età. E si potrà accedere a promozioni che prevedono sconti del 70% sul prezzo outlet su una vasta selezione di abiti e accessori.