Una “dolce“ iniziativa che sostiene la ricerca

FIRENZEUn gesto semplice e anche “gustoso“, come l’acquisto di una tavoletta di cioccolato può trsformarsi in una dimostrazione di solidarietà e altruismo. E’ il senso della collaborazione fra Fro-Fondazione Radioterapia Oncologica e l’azienda Vestri Cioccolato Srl di Arezzo per un progetto a favore dei malati oncologici, che adesso si arricchisce della partnership con Conad Nord Ovest.

In occasione della recente Pasqua il gruppo Vestri ha infatti sviluppato una confezione speciale, contenente due deliziose tavolette di cioccolato artigianale di elevatissima qualità, per sostenere la Fondazione. Questa dolce iniziativa solidale e quindi le confezioni speciali targate Fro, sono disponibili fino al 31 maggio in 70 punti vendita Spazio Conad, Superstore Conad e Conad supermercati della Toscana che aderiscono all’iniziativa e che espongono il materiale informativo.

Per ogni confezione acquistata Conad Nord Ovest devolverà 2 euro a Fro. "Acquistando questa confezione di cioccolato farete un doppio gesto generoso perché sosterrete la ricerca scientifica e delizierete il palato" spiega il professor Lorenzo Livi, direttore della Radioterapia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, referente Radioterapia per il Collegio degli ordinari in radioterapia e delegato alle relazioni istituzionali dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo), nonché da sempre anima della Fro. "Dunque con l’acquisto di queste confezioni – aggiunge – sarà possibile contribuire a supportare i progetti della Fondazione Radioterapia Oncologica a favore dei pazienti oncologici e offrire sostegno della ricerca. Un piccolo gesto che può fare la differenza".

"Quando il professor Livi ci ha chiesto collaborazione siamo stati ben contenti di partecipare e organizzare una raccolta fondi sui punti di vendita" dice Alessandro Bacciotti, direttore commerciale di Conad Nord Ovest. "Da anni Conad Nord Ovest – aggiunge – sostiene convintamente Fro, consapevoli di quanto sia fondamentale, per rispondere alle esigenze dei malati oncologici, il supporto alle attività di assistenza nella cura e di promozione della ricerca scientifica".