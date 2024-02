Una cura per l’adolescenza. La Lemon Therapy sul palco per battere qualsiasi paura

Che l’adolescenza sia un periodo complicato, è risaputo. Dubbi, incertezze, paura di non essere all’altezza anche sul piano delle relazioni affettive che saranno al centro di ’Lemon Therapy’, spettacolo di Chiara Boscato e Marco Di Stefano con la produzione Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete, che domani alle 17 sarà al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino (via Gramsci 426) nell’ambito della rassegna "Divergenze", a cura di Atto Due, inserita nella stagione teatrale TRAM 2023-2024. ’Lemon Therapy’, diretto e interpretato da Enrico Lombardi e Alice Melloni con le scenografie di Rewik Rossi, viene rappresentato dopo un ampio periodo di riflessione: prende le mosse da un’indagine fatta di interviste, incontri e laboratori con ragazzi dagli 11 ai 20 anni, genitori e insegnanti. Uno spettacolo che parte dai giovani, dalle scuole, luogo in cui si sente sempre più l’esigenza di affrontare un argomento spinoso qual è la sessualità in età adolescenziale, argomento trattato non in termini di prevenzione o dal punto di vista tecnico-scientifico ma di educazione all’affettività.

Dalle interviste e colloqui con i ragazzi, i loro familiari e gli insegnanti emergono una serie di domande e incertezze relative, tra l’altro, alla prima volta, l’attesa, la sperimentazione, la scoperta di sé e dell’incontro con l’altro. Emerge il quadro dell’adolescenza come "l’epoca delle passioni tristi, delle non scelte, dove la risposta a tutto è boh!": la stagione dove il desiderio è di essere come gli altri e come nessun altro. Le sensazioni sono riportate in una commedia dai toni leggeri ma non superficiali "che non vuole solo far ridere, non pretende di dare risposte, lascia spazio alla riflessione e lancia provocazioni sul tema". Biglietto: 13 euro, ridotto 10.

Sandra Nistri