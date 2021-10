di Iacopo Nathan Inizia oggi, la nuova iniziativa de La Nazione, che ha come obiettivo quello di rendere il vostro quotidiano preferito ad impatto zero. Il giornale che avete tra le mani, infatti, è il primo che servirà per partecipare al progetto green, annunciato nei giorni scorsi e che debutta oggi. Per essere parte di questo progetto che mira al rispetto della natura, basterà conservare le sette copie del quotidiano acquistate durante la settimana e inserirle in una busta biodegradabile che sarà consegnata dall’edicolante, che è uno dei protagonisti di questo progetto, insieme al sostegno di Conad. Lunedì 1...

Inizia oggi, la nuova iniziativa de La Nazione, che ha come obiettivo quello di rendere il vostro quotidiano preferito ad impatto zero. Il giornale che avete tra le mani, infatti, è il primo che servirà per partecipare al progetto green, annunciato nei giorni scorsi e che debutta oggi. Per essere parte di questo progetto che mira al rispetto della natura, basterà conservare le sette copie del quotidiano acquistate durante la settimana e inserirle in una busta biodegradabile che sarà consegnata dall’edicolante, che è uno dei protagonisti di questo progetto, insieme al sostegno di Conad. Lunedì 1 novembre, poi, tutti i lettori che riconsegneranno la busta con i sette giornali ormai letti, riceveranno una copia omaggio de La Nazione del giorno stesso. E anche una nuova busta per ripetere l’operazione“salvambiente“ nella settimana successiva. E così via.

Già sperimentata in Emilia Romagna con il Resto del Carlino, altro quotidiano edito da Editoriale Nazionale, la raccolta deigiornali ha dato risultati davvero incoraggianti. Adesso l’avventura prosegue in Toscana, con l’intera edizione fiorentina de La Nazione. Ricordatevi dunque di non buttare questa copia de La Nazione, ma di conservarla nella apposita busta, per riconsegnarlo insieme alle prossime sei copie al vostro edicolante, per avere il giornale di lunedì prossimo in omaggio.

Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di mettere tutti d’accordo, a partire dalla scelta di fare del bene all’ambiente, portando a zero l’impatto del quotidiano, riciclando la carta. Naturalmente, per tutti coloro che parteciperanno, oltre alla scelta green, ci sarà la ricompensa della copia omaggio ogni settimana.

A partire dai lettori, fino agli edicolanti, la filiera della distribuzione e l’amministrazione cittadina hanno accolto con entusiasmo e piacere questo progetto targato La Nazione.

"L’iniziativa è assolutamente innovativa e da incoraggiare –sèiega Dario Nardella, sindaco di Firenze – perché tiene insieme diversi obiettivi: prima di tutto quello ambientale, attraverso il riciclo della carta; e poi quello culturale informativo, con un progetto che punta a fidelizzare i lettori e a invogliarli ad acquistare i giornali, per informarsi in modo corretto e completo. Infine è un’iniziativa che accende i riflettori sul mondo dell’editoria, che rappresenta un baluardo della democrazia e dell’informazione".

"Ogni rifiuto può avere una nuova vita se smaltito correttamente, e anche la copia di un giornale può essere ancora una risorsa – ha commentato l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze, Cecilia Del Re –. Aumentare quantità e qualità della raccolta differenziata per riciclare i materiali che non usiamo più è l’obiettivo di quella “Città Circolare” a cui stiamo dando gambe con il nuovo piano di raccolta di rifiuti. Ci fa piacere dunque che con questa iniziativa La Nazione voglia avere un ruolo di primo piano non solo nel portare nelle case dei nostri cittadini una corretta informazione ma anche l’invito ad essere più sostenibili. Sicuramente è un’ottima iniziativa, e speriamo venga

sfruttata dai cittadini".