Una Commissione dopo il diluvio. Via libera fra le polemiche

Via libera dal consiglio comunale di martedì pomeriggio alla Commissione consiliare speciale temporanea sull’alluvione. Un via libera arrivato fra qualche polemica fra maggioranza e opposizione, ma che alla fine ha trovato l’unanimità sia sul numero dei componenti che, soprattutto, sulla carica di presidente, andata a Marco Monticelli (Fare Città). Polemiche che erano già state sollevate qualche settimana fa da Paolo Gandola, capo gruppo delle liste che fanno capo al centro-destra, che aveva chiesto espressamente che la presidenza fosse assegnata all’opposizione. Così non è stato e alla fine è rimasta la suddivisione ipotizzata in conferenza dei capi gruppo che prevedeva sei posti per la maggioranza e quattro per l’opposizione.

Unico momento di incertezza quello relativo alla designazione del vice-presidente visto che Gandola aveva chiesto che fosse appannaggio di Roberto Valerio (Fratelli d’Italia) mentre Leonardo Fabbri, capo gruppo del Pd, aveva proposto Antonella Greco, passata di recente proprio dal Partito Democratico a Italia Viva. E’ stato quindi necessaria una votazione a scrutinio segreto che ha visto i consiglieri presenti esprimersi a favore proprio della Greco. Questi tutti i componenti: Andrea Morreale e Brian Ceccherini (Campi a Sinistra), Mirando Di Prinzio (Sì parco No aeroporto), Giancarlo Paolieri (Fare Città), Anna Maria Pignatelli (Movimento 5 Stelle), Leonardo Fabbri (Pd), Antonella Greco (Italia Viva), Roberto Valerio (capo gruppo FdI) e Nicola Douglas De Fenzi (capo gruppo Impegno Vero). Il lavoro della commissione andrà avanti per un anno dalla data della sua costituzione e si pone come obiettivo quello di fare chiarezza su quanto successo nel novembre scorso e sullo stato della sicurezza idraulica del territorio, con un report ben definito e un cronoprogramma degli interventi, oltre a dare informazioni alla cittadinanza dell’attività svolta in questi dodici mesi.