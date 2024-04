Valorizzazione dell’olio. In partenza la stagione dell’oleoturismo

Il Frantoio Buonamici di Fiesole inaugura la stagione dell’oleoturismo con un programma dedicato alla valorizzazione dell’olio made in Tuscany e alle eccellenze locali. Da maggio e fino a novembre saranno proposti una serie di eventi aperti a tutti: dai laboratori didattici per i più piccoli alle masterclass culinarie con lo chef stellato Matia Barciulli. Previste anche iniziative con le scuole, per insegnare ai giovani la cultura dell’olio , del mangiar sano e attraverso un test pratico gli studentidovranno individuare l’intruso, ovvero l’olio di bassa qualità tra i quattro proposti. E ancora: degustazioni tecniche di olio, percorsi gastronomici, lezioni di cucina toscana con un country chef, picnic biologici. Primo appuntamento il 2 maggio, con Olideus: aperiolio biologico a chilometri zero , nel quale si potranno gustare eccellenze toscane e i nuovissimi cocktail all’olio extravergine di oliva, per i quali saranno utilizzati vini e liquori toscani. Il tutto accompagnato da musica dal vivo ‘70-‘80. A ottobre e novembre, durante la raccolta delle olive, si potrà inoltre diventare "olivicoltori per un giorno". "Ci impegniamo a promuovere la qualità e l’utilizzo corretto dell’olio extravergine di oliva, informando sui suoi benefici per la salute e facendo comprendere che l’olio è un ingrediente, non un condimento- afferma Cesare Buonamici, amministratore delegato dell’Azienda agricola Buonamici- Con queste iniziative facciamo diventare realtà la legge regionale sull’oleoturismo, voluta dall’assessore Saccardi" Per prenotare l’aperiolio: 389-1758466.

D.G.