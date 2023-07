Una città più green grazie al Piano della Mobilità

Una città più green, uno spazio vivibile e ciclabile. L’obiettivo del Pums, il piano della mobilità promosso dall’amminsitrazione, anche con un incontro coi giovani tenutosi l’altra sera al pèalazzo comunale. Pums Lab, questo il nome dell’iniziativa è stato dedicato ai giovani cittadini, e ha avuto la forma del laboratorio partecipativo per chi ha dai 35 anni in giù in vista della redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile del Comune di Scandicci. "La pianificazione partecipativa è un requisito necessario affinché le persone possano fare proprio il piano di mobilità urbana sostenibile, e partecipare alle politiche che esso promuove – ha detto l’assessore alla mobilità Yuna Kashi Zadeh – ci teniamo a farla con i più giovani perché guardiamo a chi abiterà il futuro della nostra città".

Prosegue così la fase di partecipazione attiva del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dopo i laboratori partecipativi in tutti i quartieri dei mesi scorsi, "per redarre insieme il Pums", come dice l’assessore alla Mobilità Yuna Kashi Zadeh. L’approccio partecipativo prevede infatti il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di interesse, fin dall’inizio e nel corso dello sviluppo e implementazione del processo; ai laboratori partecipativi sono perciò invitati i cittadini e chi lavora, studia, opera nel territorio.

I laboratori, dopo un primo momento di spiegazione dello strumento del Piano della Mobilità, si sviluppano con attività partecipative dove ogni partecipante può contribuire con le proprie idee e riflessioni.