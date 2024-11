Un sostegno alle associazioni. Il Comune stanzia 300mila euro

Fra le pieghe del bilancio, la giunta comunale di Fiesole ha individuato 300mila euro per cofinanziare progetti e iniziative culturali, sportive e sociali, che saranno presentati con apposita domanda dalle associazioni e del volontariato no profit, che operano sul territorio. "Le nostre Associazioni - dice la sindaca Cristina Scaletti- sono un bene prezioso e la nostra intenzione è quella di tutelarle e sostenerle negli investimenti e nell’ideazione e nello svolgimento delle loro iniziative".

Ciascun contributo potrà coprire fino a un massimo dell’80% delle spese ammissibili, con il restante 20% a carico dell’associazione richiedente.Il contributo sarà erogato in un’unica tranche a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva da parte del Dipartimento Servizi alla Persona e che anche i progetti a valere sull’anno 2025 verranno finanziati con erogazione completa anticipata. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione indicata nell’avviso pubblico, dovrà essere inviata esclusivamente via Pec, con lettera di accompagnamento a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero del soggetto delegato alla sola presentazione della domanda, all’indirizzo [email protected]. Il termine di scadenza perentorio è fissato per le ore 23.59 del giorno 8 dicembre.

D.G.