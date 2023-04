Un sms per avvertire che scade il permesso Ztl

La commissione controllo, congiunta con la Commissione ambiente ha approvato, all’unanimità, la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, primo firmatario Lorenzo Masi con Roberto De Blasi per la digitalizzazione dei servizi della Sas. "Con questo atto – spiega Masi – la Sas provvederà ad effettuare una notifica, un alert riferito alla scadenza del permesso Ztl ecosì evitare ai cittadini di dover prendere delle sanzioni perché non ha rinnovato in tempo utile il permesso. Abbiamo pensato che, al fine di agevolare i cittadini nel rispetto dei tempi di scadenza, sarebbe stato opportuno prevedere un sistema di remind automatico (comunicazione di cortesia) con il quale tutti i detentori del permesso per accedere alla Ztl o alla Zcs, possano essere informati per tempo – tramite invio di messaggistica sul cellulare eo via email – della prossima scadenza del permesso e delle modalità di rinnovo dello stesso".