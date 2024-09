Un secolo di nonna Maria. Cento candeline spente con il sindaco Ciappi

Ha compiuto 100 anni ma è è come se ne avesse molti meno. Maria Chelli è un’accanita fan del gruppo delle Nonne favolose, le volontarie che si recano nelle Rsa per leggere ad alta voce, racconti, novelle, poesie agli anziani ospiti della case di riposo. È una donna forte, energica non l’ha fermata neppure il Covid nonostante sia andata in coma. E’ curiosa, attenta ai dettagli, appassionata di letture, musica, artigianato e aperta all’innovazione tecnologica. Ospite della casa di riposo San Giuseppe, nonna Maria è stata la protagonista della festa che domenica, i familiari e il personale, con il sindaco Ciappi che le hanno dedicato. Maria Chelli, nata nel 1924, è rimasta vedova giovane con due figlie. Faceva abiti su misura e ha poi proseguito come operaia specializzata in un’azienda di lampadari. "Non mi sono persa d’animo questi cento anni li ho vissuti tutti, uno ad uno", ha detto.