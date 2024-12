Un saggio per aiutare Zia Caterina

Un saggio di Natale bello non solo da vedere ma anche ‘buono’. Per il terzo anno consecutivo, infatti la scuola di danza Devil’s Rock Academy, in collaborazione con aziende del territorio, ha deciso di devolvere i proventi dell’iniziativa natalizia, in programma domenica 15 dalle 15,30 al PalaLilly di viale Machiavelli, ad una causa benefica: come nel 2023 il ricavato del biglietto di ingresso/biglietto lotteria (5 euro) pagato dagli spettatori sarà infatti devoluto interamente a favore di Zia Caterina Milano 25 ODV per i trasporti in ospedale dei piccoli pazienti. Durante il pomeriggio danzeranno circa 140 ballerini della scuola con sede a Padule, dai bambini di 3 anni agli adulti che si esibiranno in diverse discipline di ballo. All’iniziativa parteciperanno, oltre a Zia Caterina, anche il sindaco Lorenzo Falchi e l’assessore allo Sport Damiano Sforzi.