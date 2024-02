Un roadshow in America per promuovere la nostra regione come destinazione turistica Un roadshow negli Usa per promuovere la Toscana alla stampa, con tappe a Miami, Washington e New York. Toscana Promozione Turistica porta 25 imprese turistiche selezionate, con l'assessore Marras a guidare l'iniziativa. Marras sottolinea l'attrattiva della Toscana per il mercato Usa, evidenziando il successo post-pandemia nel turismo straniero.