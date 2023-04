Un premio ricordando Bigazzi Dodici finalisti al teatro di Fiesole

E’ iniziato tutto un anno fa. Oggi il Premio nazionale Giancarlo Bigazzi, uno dei più noti parolieri della canzone italiana, per autori ed interpreti è realtà con il gran finale che si terrà il 29 aprile al Teatro di Fiesole. Ospite d’eccezione della serata il produttore, compositore ed arrangiatore Massimiliano Pani, figlio di Mina e di Corrado Pani.

La gara, che verrà aperta dal maestro Marco Falagiani, direttore artistico del concorso, si svolgerà dalle 17.30 alle 19.30. Oltre ai dodici finalisti, si esibiranno anche due giovani che hanno già mosso i primi passi in ambito musicale: Fellow, che si è distinto nel 2021 durante il talent X-Factor nella squadra di Mika, e la cantante Cecille. Due presenze che testimoniano grinta, impegno e volontà, doti fondamentali per ambire al successo. Una giornata per ricordare il produttore, compositore e paroliere, nato a Firenze nel 1940. Dalla fine degli anni ‘60 ha firmato brani per grandi autori e interpreti come Massimo Ranieri, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Gianni e Marcella Bella, Mia Martini, Francesco Guccini, Umberto Tozzi, Gianni Morandi, Pupo. Alla fine degli anni ‘60 scritto Luglio e Lisa dagli occhi blu. Negli anni ‘70 insieme Totò Savio ha realizzato per Massimo Ranieri Vent’anni e Erba di casa mia e poi Eternità cantata dalla Vanoni e Montagne verdi di Marcella Bella.

La finale del Premio nazionale Bigazzi con esibizioni dal vivo, è a ingresso gratuito. I biglietti possono essere richiesti, fino ad esaurimento dei posti a sedere, scrivendo alla mail [email protected] o telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30, allo 055 695921, specificandone il numero desiderato.

Rossella Conte