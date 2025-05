Un pranzo nel cuore del Chianti per ricordare Davide Astori e salvare vite

Firenze, 12 maggio 2025 – Un cielo terso sopra le colline del Chianti, il profumo della primavera tra i vigneti e un’onda di affetto che ha attraversato la Fattoria di Vignamaggio per tutta a giornata di ieri. È in questo scenario che si è tenuto il pranzo conviviale in memoria di Davide Astori, indimenticato Capitano della Fiorentina, nel nome della solidarietà e dei valori che ha sempre incarnato. Organizzato da Marco Pratesi con il sostegno della famiglia Astori e dell’associazione Cure2Children, l’evento ha visto una partecipazione straordinaria di persone, tra cui amici, tifosi, istituzioni e volti noti della cultura e dello sport. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai progetti della Fondazione Cure2Children per la cura dei bambini malati di tumore nei Paesi più fragili, una missione che trova nell’eredità morale di Davide una forza propulsiva.

«Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Pratesi – perché abbiamo avuto moltissime adesioni e la presenza di Bruno Astori ha reso ancora più speciale l’iniziativa, perché ha mantenuto una promessa che Davide mi aveva fatto pochi mesi prima di morire, quella di partecipare a un evento organizzato per Cure2Children nella mia zona. Voglio ringraziare tutti l’amministrazione comunale, l’opposizione, lo stilista Ermanno Scervino per la sua sensibilità, la Croce Rossa di Strada in Chianti rappresentata dal suo presidente Angelo Sarri ed il neo eletto Alfiere della Repubblica Francesco Pratesi. A anche la fattoria di Vignamaggio, con la direttrice Stefania e il responsabile sala Mustafa, che ci hanno accolto con grande calore».

Tra un piatto toscano e un abbraccio sincero, l’atmosfera è stata resa ancora più magica grazie allo spettacolo del prestigiatore Magico Matteo, che ha incantato adulti e bambini con la sua esibizione di illusionismo: «Un professionista, un artista e un ragazzo straordinario – ha sottolineato Roberto Valerio di Cure2Children – capace di emozionare e sorprendere tutti con giochi di magia che sembravano veri miracoli. E lo sono stati, in fondo, come ogni gesto d’amore che salva una vita».

Valerio ha annunciato anche un nuovo importante traguardo: «Insieme a Bruno Astori visiteremo presto un ospedale in India, nato da un progetto Cure2Children, che sarà il primo in un Paese emergente a ricevere standard di eccellenza internazionale. La cosa straordinaria è che i costi di cura saranno molto più bassi rispetto a quelli degli ospedali occidentali. Un risultato storico che porterà un impatto enorme nel mondo della medicina pediatrica globale. Infine un particolare sentito ringraziamento a Marco Pratesi, che insieme a tutta la sua famiglia riesce sempre ad organizzare eventi di grande impatto non solo sotto l'aspetto della raccolta fondi ma regalando emozioni incredibili».

L’evento di ieri ha saputo unire memoria e futuro, dolore e speranza, ricordando Davide Astori nel modo che avrebbe voluto: con un sorriso, un abbraccio e la concreta volontà di fare del bene. Perché i veri Capitani non smettono mai di guidare la loro squadra, anche quando non sono più in campo.

Caterina Ceccuti