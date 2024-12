Un ponte con il cinema irlandese. McManus, Dublino e la sua musica

Si è conclusa mercoledì a La Compagnia la rassegna “50 Giorni di Cinema a Firenze” con la serata organizzata da New Italian Cinema Events (N.I.C.E.) sul cinema irlandese e diretta da Viviana Del Bianco. Una serata di spettacolo in collaborazione con il festival romano Irish Film Festa, dove sono stati proiettati i film North Circular, del regista e produttore dublinese Luke McManus, che per la prima volta si cimenta nel documentario, dopo diverse produzioni per televisioni e piattaforme streaming, per le quali ha vinto anche numerosi premi, e il film Lies we tell, di Lisa Mulcahy.

Presente alla serata e premiato il regista Luke McManus, che nel suo film in bianco e nero e completamente girato in 4:3 racconta un viaggio nell’Irlanda più profonda, tradizionale e rurale, seguendo le sonorità di canti e brani raccolti percorrendo la North Circular Road di Dublino: un’espolorazione nella storia, musica e paesaggi di una strada che unisce alcuni dei luoghi più amati e iconici del Paese. Un racconto della storia della città e della nazione, dal colonialismo, fino alla lotta per la liberazione delle donne. Il regista McManus ha detto di "essere felice di essere a Firenze che ha ospitato e proiettato il suo film sulla working class di Dublino, ma anche sulla musica" e che ama "Ken Loach e Gianfranco Rosi: Sacro GRA è uno dei miei film preferiti. E a Firenze vorrei fare un film sugli irlandesi che sono all’estero per un periodo o su coloro che hanno vissuto in Irlanda".

Un riconoscimento in apertura di serata è stato assegnato anche alla direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Carlino, il Giorno e Luce! Agnese Pini: il Premio N.I.C.E. per la Città di Firenze, "un tributo allo straordinario impegno e al sostegno dedicato alla manifestazione".