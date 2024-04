"Un pezzo del nostro cuore in cielo"

SAN ROMANO

Alle 11 di ieri Mattia è tornato a San Romano. Nella cappella della Madonna della Divina Grazia, la patrona della frazione divisa a metà tra Montopoli e San Miniato dove la famiglia Giani abita da sempre. Per alcune ore la camera ardente è rimasta chiusa per consentire il raccoglimento privato dei familiari e dei parenti più stretti. Poco prima delle 16 è stata aperta alle visite e all’abbraccio di centinaia di persone. Subito una folla, soprattutto giovani e giovanissimi, si è riversata nella cappella che si trova a destra dell’ingresso della chiesa parrocchiale di San Romano. Lacrime e ricordi di un giovane amato da tutti. Domani, alle 10, nella stessa chiesa avrà luogo il rito funebre. Poi la sepoltura nel cimitero di San Miniato.

"Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore – sono le parole dedicate a Mattia dai genitori Sandro e Debora, dal fratello Elia con la fidanzata Arianna, dai nonni, dalla fidanzata Sofia, dagli zii, dalla cugina e dai parenti tutti nel manifesto funebre affisso ieri nel primo pomeriggio – Continueremo a vivere con gioia sicuri che un giorno ci ritroveremo. La tua forza, la tua volontà e il tuo amore ci accompagnino nel cammino della vita. Sarai vivo nei nostri pensieri ogni giorno. Ti ameremo per sempre".

Mattia Giani aveva 26 anni, compiuti a gennaio. Aveva studiato all’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato e lavorava alla Dermacolor, azienda di prodotti chimici per conceria. Da sempre Mattia giocava a calcio. Aveva militato nelle giovanili dell’Empoli e poi in molte squadre tra serie C e serie D. Da un paio d’anni era approdato al Castelfiorentino, la compagine di cui è direttore generale Andrea Vaglini, amico di famiglia che ha visto nascere Mattia. Domenica, al minuto quindicesimo di Lanciotto Campi-Castelfiorentino, girone A di Eccellenza, Mattia Giani si è accasciato al suolo. E’ spirato la mattina di lunedì all’ospedale di Careggi.

Gabriele Nuti