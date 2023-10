‘Un perdente di successo’, alla Pergola va in scena l'autobiografia di Giorgio Albertazzi

Firenze, 6 ottobre 2023 – L’infanzia, l’adolescenza, la famiglia, gli studi, la guerra, gli amori, i personaggi di un Maestro del teatro italiano. Mariangela D'Abbraccio, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, portano in scena l'autobiografia di Giorgio Albertazzi "Un perdente di successo" a 100 anni dalla sua nascita al Teatro della Pergola domenica 8 ottobre alle 19,30.

In scena con le tre ottime attrici, di certo tra le migliori italiane, e una band che aveva già lavorato col Maestro, Musica da Ripostiglio assieme a Gianluca Casadei. Giorgio Albertazzi, cioè in scena la storia autografa di un artista che ha vissuto recitando e ha recitato la vita, negando al tempo stesso entrambe le cose. Un grande interprete che ha saputo ottenere tutto, ma non ha saputo (e voluto) conservare nulla: un perdente per distrazione, ma di grandissimo successo. Questo spettacolo speciale è un progetto di Pia Tolomei di Lippa, giovane moglie di Albertazzi: “Volevo fare una cosa per Giorgio e per i suoi 100 anni e che la gente ricordasse la sua memoria, senza narcisismi, con la semplicità di chi sente il dovere di testimoniare, provando ad essere alla sua altezza, dato che lui possedeva il terzo occhio, quello che fa vedere più degli altri. Oggi, che sta andando in scena una parte del racconto della sua vita, mi mancano le sue provocazioni pensate, che aprivano le questioni invece di chiuderle .E soprattutto mi manca lui, il suo sorriso sempre testardo, più difficile, più importante”.

L’autobiografia di Albertazzi, che è stata da poco ristampata per Mondadori, dà il nome allo spettacolo confermando così l’attualità del suo messaggio. Da non perdere, per ricordare con le sue stesse parole il grande attore fiorentino.