Un nuovo resort di lusso sulle colline. Il gruppo Friedkin riapre l’ex Collegio

di Antonio Passanese

FIRENZE

Un ristorante extra lusso in quella che fu la cappella. Concerti, djset e musica dal vivo nel teatro – affrescato e munito di un imponente palco –, una private dining room per 14 persone nell’antico refettorio. E poi, suite spaziosissime – da 1.500 euro a notte – con camino, salotto e vista da cartolina su Firenze. Un altro albergo super lusso, e per clienti ricchi, sta per aprire a Firenze. Si tratta dell’Auberge Resorts Collection, catena di proprietà della famiglia Friedkin – possiede anche la squadra della Roma –, che sbarca lì dove una volta c’era una importante istituzione fiorentina, il Collegio alla Querce, edificio del XVI secolo che deve il suo nome ai possenti alberi che dominano il parco. Sessantasei stanze, diciassette suite, boutique, gallerie d’arte, centro fitness, una Spa, un bar a bordo piscina e chef stellati per accontentare anche i palati più difficili.

L’inaugurazione è programmata per il 25 marzo, anche se la struttura ricettiva sarebbe già pronta a ospitare i turisti. Camere curate nei minimi particolari ma non alla portata di tutti: si parte infatti da poco più di mille euro per arrivare fino a quasi 12mila euro a notte nel periodo di bassa stagione. "Gli eventi al Collegio alla Querce – si legge sulla pagina del nuovo Auberge Resorts Collection – beneficiano dell’eleganza e della storia romantica della struttura, realizzata tra il 1500 e il 1600, e della sua pittoresca cornice fiorentina. Incorniciato tra le dolci colline toscane, perfettamente viste da ciascuno dei cinque livelli dei giardini barocchi, questo è un luogo conviviale dove riunirsi in ogni stagione".

L’ex Collegio dei Barnabiti di via della Piazzuola, in zona Cure, dopo anni di abbandono era stato occupato per due anni da 150 extracomunitari guidati – era il 2015 – dal movimento lotta per la casa, ai tempi guidato da Lorenzo Bargellini. Il complesso architettonico “Alla Querce” si configura come un’aggregazione di edifici cresciuti attorno al nucleo originario di una villa extraurbana dagli anni settanta dell’Ottocento. La grande e articolata struttura occupa le prime pendici della collina, ricongiungendosi con la sovrastante via delle Forbici attraverso una serie di terrazzamenti sistemati a giardini e aree dedicate allo sport.

Il gruppo Friedkin ha hotel di lusso in tutto il mondo: più di venti negli Usa, e poi in Centro e Sud America, in Grecia, Francia e Londra. Con l’acquisizione dell’ex collegio ora amplia la sua offerta anche all’Italia.