Un musical da ridere per promuovere l’affidamento familiare

"Siamo storie", il musical che promuove l’affidamento familiare sbarca nel Chianti a iniziare da San Donato in Poggio, dove va in scena stasera alle 21,15 al teatro della Filarmonica Giuseppe Verdi. Saranno presenti un’assistente sociale dell’Unione comunale Chianti Fiorentino e rappresentanti del Centro Affidi della Sds fiorentina SudEst per dare informazioni sull’affidamento familiare. A metterlo in scena, la compagnia "Tutti e nessuno", un gruppo di 30 persone tra attori, ballerini, cantanti e musicisti non professionisti, che ha deciso di raccontarlo con un musical coinvolgente, comico, ricco di specchi che intessono sentimenti, esperienze, storie accomunate dal tema dell’affidamento familiare. Scritto e diretto alla regia da Emiliano D’Ambrosio, lo spettacolo è adatto a tutte le età. Info: bar ‘I Poggio, e.mail [email protected], tel. 0550241090.