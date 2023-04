Un maxi uovo di Pasqua in regalo alla casa famiglia di San Paolino "Auguri a chi sta accanto ai più fragili"

"Come da tradizione anche questa vigilia di Pasqua vogliamo trascorrerla insieme ai bambini e agli ospiti della Casa famiglia San Paolino e all’associazione Borgo Ognissanti, che ogni anno dimostra il suo grande cuore per i bambini accolti nella struttura insieme alle loro madri. Con questo maxi uovo di cioccolato auguriamo una buona Pasqua ai bambini, alle loro madri, a tutti gli ospiti e operatori che ogni giorno fanno un grande lavoro al fianco delle persone più fragili". Così l’assessore al Welfare Sara Funaro nel formulare gli auguri alla comunità col vicepresidente della commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale, Andrea Vannucci. L’associazione Borgo Ognissanti infatti, come da tradizione, ha donato un maxi uovo ai bambini e a tutti gli ospiti della casa.