Un malore al volante. Muore 85enne

E’ stata stroncata da un malore mentre era alla guida della sua utilitaria. E’ successo ieri pomeriggio, alla Martellina, fra Strada in Chianti e l’Ugolino. La conducente dell’auto, una 85enne residente a Bagno a Ripoli, è stata trovata morta nell’abitacolo della sua Opel Agila.

Inutili i tentativi di rianimarla. Alla Martellina era arrivato anche l’elisoccorso Pegaso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30, all’altezza del chilometro 11+800, sulla Sr 222 nel Comune di Greve in Chianti. Secondo i rilievi, effettuati dalla polizia municipale, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Tuttavia, per consentire l’intervento dei soccorsi, la strada è rimasta chiusa.