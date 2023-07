Un libro per Maraini e le Apuane: "Voglio farli conoscere ai bambini"

C’è anche un po’ di Sesto nella giornata di celebrazioni del grande antropologo, scrittore e viaggiatore Fosco Maraini, oggi sulle Alpi Apuane con l’inaugurazione degli itinerari escursionisti didattico-emozionali dedicati a lui. Nel calendario di iniziative, che prenderanno il via alle 10 per concludersi nel tardo pomeriggio, uno degli eventi clou sarà la presentazione di un libro dedicato a Maraini scritto da una sestese e socia della sezione Cai di Sesto: Francesca Brunetti, bibliotecaria all’Inaf-Osservatorio astrofisico di Arcetri, dove partecipa anche alla progettazione delle attività di diffusione della cultura scientifica per i bambini. Il volume, edito da Maria Pacini Fazzi, dal titolo piuttosto curioso, "Le montagne di CITLUVIT. Storia e storie di Fosco Maraini" (dove CITLUVIT sta per, Cittadino Luna Visita Istruzione Terra, come amava definirsi Maraini) sarà presentato alle 16,30 nel parco culturale "Le Apuane di Fosco Maraini", Alpe di Sant’Antonio: "Non ho mai avuto la fortuna di conoscere Fosco Maraini – racconta Francesca Brunetti – ma solo attraverso le sue foto, i suoi numerosi libri, i resoconti dei viaggi. Di lui mi hanno colpito l’amore per la conoscenza, la disponibilità all’ascolto, l’apertura mentale, la fedeltà ai propri valori, e la passione per la montagna. Ho pensato che valesse la pena far conoscere questo personaggio ai bambini. Per questo ho scritto un racconto ambientato all’Alpe di Sant’Antonio dove Maraini ha trascorso tante estati.

S.N.