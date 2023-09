Un "lettino" per studenti e genitori. Via allo sportello psicologico

Genitori e studenti dallo psicologo. A Barberino Tavarnelle "Crescere insieme" è il servizio finanziato e promosso dal Comune per offrire un supporto di ascolto psicologico gratuito in collaborazione con Coop 21. Sarà la psicologa psicoterapeuta Elisa Brigiolini a analizzare aggressività, insonnia, ansia, utilizzo eccessivo delle tecnologie informatiche, problematiche legate al comportamento. Questo perché dopo il periodo dell’emergenza Covid alcune di queste problematiche sono emerse e si sono accentuate fino a trasformarsi in espressioni del disagio psicologico e sociale.

Il progetto prende avvio oggi alla biblioteca comunale "Alda Merini" di Barberino. "Nel post Covid - spiega l’assessore alle Politiche educative Giampiero Galgani - la comunicazione diretta è andata deteriorandosi. Per questo vogliamo mettere a disposizione un supporto concreto che aiuti le famiglie a sostenere e condividere il percorso di crescita psicologica dei loro figli che a varie fasce di età hanno bisogno di punti di riferimento e di un asse di sicurezza nella famiglia e nella scuola". Lo sportello psicologico è gratuito ed è stato pensato anche per quei giovani che hanno iniziato ad abitare luoghi e dimensioni virtuali con molte ore passate sui social. "Ci concentreremo - spiega la psicologa Elisa Brigiolini - in particolare sulle difficoltà che i genitori e i loro figli possono incontrare nella vita scolastica. Tra cui la tendenza all’abbandono scolastico".

Il progetto aspira a diventare un punto di riferimento per le famiglie e le criticità legate al disagio psicosociale attuando la "libroterapia", una risorsa che facilita la crescita emotiva e stimola e promuove il pensiero riflessivo di chi legge. "Ad ogni consulenza effettuata sarà proposta la lettura di un libro, di una storia - precisa la psicologa - da condividere nel contesto della famiglia in relazione alla problematica emersa". Per richiedere un appuntamento occorre contattare il numero dedicato (375 80 89 539) oppure scrivere una mail a [email protected].

Andrea Settefonti