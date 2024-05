"Un ’disability manager’ per risolvere situazioni di disagio e difficoltà"

"I disabili saranno al centro della nostra azione di governo quando conquisteremo Palazzo Vecchio". La novità del giorno arriva da Forza Italia e dal suo coordinatore regionale Marco Stella che ha deciso di far inserire nel programma della coalizione di centrodestra una nuova figura, quella del ‘disability manager’ che garantisca un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Tra le funzioni del nuova figura, ci sono quelle di "curare i rapporti con il centro per l’impiego per l’inserimento lavorativo dei disabili, predisporre gli accorgimenti organizzativi e proporre, dove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro e verificare l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà.

"Il disability manager deve anche essere il punto di riferimento delle associazioni che si occupano di disabilità sopratutto per pianificare una città senza barriere architettoniche; tanto negli edifici storici, quanto nei luoghi istituzionali che ancora purtroppo sono preclusi in tutto o in parte ai portatori di handicap". Forza Italia, infine, proporrà di rendere accessibili tutti i mezzi del trasporto pubblico, il controlli sugli stalli dedicati ai disabili con rimozione immediata e massimo della multa per chi occupa e la creazione dell’AppDisabiliFirenze.

A.P.