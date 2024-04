Un defibrillatore in ricordo di Cinzia

Sarà inaugurato il prossimo 7 maggio, in biblioteca, il nuovo defibrillatore installato in memoria di Cinzia Bellucci, l’ex comandante della Polizia municipale. Alla cerimonia sarà presente il marito, Giovanni Sottani, che nelle scorse settimane aveva manifestato al Comune la volontà di donare l’apparecchiatura salvavita da mettere nei locali della biblioteca civica. Un atto che è un riconoscimento per l’importanza dell’edificio pubblico, ma anche e soprattutto un gesto per ricordare la compianta comandante della municipale, per la quale in passato l’amministrazione comunale organizzava anche un premio per studenti legato a un concorso sull’educazione e la sicurezza stradale.